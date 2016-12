Se viene Tony Romo en la Semana 17

DALLAS.-Durante el último mes Jerry Jones ha estado diciendo que no necesita ver a Tony Romo sacudirse el polvo.

El propietario y gerente general de los Cowboys ha visto lo suficiente del veterano reservista en las prácticas semanales para comparar su trabajo con lo que Ben Roethlisberger y Eli Manning han hecho esta temporada.

Jones dijo algo similar luego del triunfo sobre Detroit por 42-21 el lunes por la noche.

Pero un reciente reporte de ESPN cambió el tono de Jones. Supuestamente Romo jugaría un rato el domingo contra los Eagles.

“No he oido ese reporte y ciertamente no diría si jugará o no”, declaró Jones el viernes en el programa G-Bag Nation de 105.3 The Fan [KRLD-FM].

“Cuando uno llega a la semana del partido, es cuestión de competencia, así que nos guardaremos eso hasta el partido. Es una decisión que será tomada tomando en cuenta todo el panorama”.

Sin embargo, no se mostró preocupado por una ventaja competitiva el lunes.

“No creemos que valga la pena el riesgo de ponerlo a jugar, ejecutar algunas jugadas, varias jugadas, una serie de jugadas”, dijo Jones después del partido.

“No nos preocupa darle tiempo de juego, pero ciertamente no quisiéramos que jugara si no es detrás (de nuestra línea ofensiva del primer equipo)”.

Es poco probable que Romo juegue detrás de la línea ofensiva del primer equipo contra Filadelfia. No se espera que juegue el tackle izquierdo Tyron Smith, como tampoco el guardia izquierdo Ron Leary.

¿Dejarán los Cowboys a Travis Frederick, Zack Martin y Doug Free en el campo cuando el mariscal titular Dak Prescott sea retirado?

Cuando se le hizo una tercera pregunta sobre Romo el viernes, Jones atajó: “Mire, le repito que no le voy a decir si va a jugar o no”.

Durante su conferencia de prensa el viernes, el entrenador en jefe Jason Garrett tampoco quiso confirmar si Romo jugaría.

“No hemos tomado esas decisiones”, se limitó a decir.

¿Y Romo quiere jugar?

“Totalmente”, respondió Garrett. “Es un gran competidor. He estado cerca de él mucho tiempo. Lo vemos competir en prácticas; le encanta el futbol”.

Si Romo juega, sería una señal de que cambiaron los planes del equipo, que planeaba poner a Mark Sánchez como reserva de Prescott y guardar a Romo para los playoffs.

Vía: AP