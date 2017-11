Se suicida el actor Brad Bufanda a los 34 años

E.U.- El actor estadounidense Brad Bufanda ha perdido la vida a sus 34 añostras arrojarse desde un edificio, como informa Variety. El fallecimiento fue confirmado por el representante del actor, Kirsten Solem.

Además, desde el Departamento Forense de la Policía de los Ángeles también han constatado y esclarecido el fallecimiento del artista, que se produjo el pasado 1 de noviembre. Según declaraciones del teniente David Smith, Bufanda saltó desde un edificio «con la intención de quitarse la vida» y falleció como consecuencia de las lesiones traumáticas del golpe.

En un comunicado difundido por su representante, Solem resaltó estar completamente devastado por la muerte del actor, un joven extremadamente talentoso y una persona maravillosa y afectuosa. Su representante también destacó que Bufanda estaba reviviendo su carrera al acabar de «completar el rodaje de dos películas» y pidió «privacidad» para su familia «en este momento difícil».

El papel más destacado en la carrera de Bufanda le llegó en la serie Veronica Mars, emitida entre 2004 y 2007 y donde interpretó al personaje de Felix Toombs. Tras ello, también hizo de Larry en la serie estadounidense Co-Ed Confidential.

Además, apareció en episodios sueltos de CSI: Miami, Sons of Anarchy o Malcolm in the Middle. Aparte de ello, Bufanda también tuvo presencia en películas como Una cenicienta moderna, protagonizada por Hillary Duff, o Dark Tourist.