Se reúnen Kardashian y Trump para hablar sobre reforma al sistema de prisión

E.U.-Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Kim Kardashian West, estrella de televisión, se reunieron este miércoles en la Casa Blanca para hablar sobre reformas al sistema carcelario estadounidense.

La estrella de televisión abogó ante Trump para que perdonara a la presa Alice Marie Johnson, de 62 años de edad, quien cometió un delito de drogas no violento y que ha estado tras las rejas por 21 años por dicho delito.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de mayo de 2018