Se retira la astronauta de la NASA con más tiempo en el espacio

ESTADOS UNIDOS.- La NASA anunció que la astronauta estadounidense con más tiempo en el espacio se retirará. El viernes fue el último día de Peggy Whitson en el trabajo.

Whitson se ha pasado más tiempo fuera del planeta que ningún otro estadounidense: 665 días en tres misiones. Fue la primera mujer en comandar la Estación Espacial Internacional, y tuvo esa responsabilidad en dos ocasiones.

Zero gravity stem cell media exchange! The pink fluid is media–I'm removing a bit of old media and replacing it with new, little by little. pic.twitter.com/CCKX61Pwgv

— Peggy Whitson (@AstroPeggy) July 25, 2017