Se registra tiroteo en Nueva York, cerca del Empire State

NUEVA YORK.-Los servicios de emergencia se han movilizado en Manhattan, Nueva York, la tarde de este domingo, debido a que un tirador abrió fuego.

Al menos tres personas resultaron heridas por lo que fueron trasladadas al hospital en tanto que hasta el momento no se tiene reporte de la detención del agresor.

Según el portal de noticias NBC, minutos antes de las 17:00 horas, tiempo local, tuvo lugar el tiroteo en la calle 34 West 31st Street de Nueva York, en una zona concurrida cerca de Broadway y el Empire State.

Medios locales consideran que hasta ahora hay que descartar un acto terrorista y que la causa probable del tiroteo habría sido una pelea.

La Policía de Nueva York ha informado que el agresor actuó solo y la operación de búsqueda y captura ya está en marcha.

UPDATE: Police say they’re searching for at least one gunman after three people were shot in Midtown https://t.co/SvA0ffSAn8pic.twitter.com/q0jrrRX5Zp

— NBC New York (@NBCNewYork) January 21, 2018