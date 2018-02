Se registra Rivas, va por la reelección

El edil, aclaró que aunque está seguro del trabajo que ha hecho, sabe que será una contienda difícil, pero no imposible.

NUEVO LAREDO, TAM.- Enrique Rivas Cuéllar, llegó en punto de las 18:00 horas del viernes, a la sede del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), para solicitar su registro como precandidato para ir en busca de la reelección a la presidencia municipal.

El alcalde, llegó acompañado de su esposa, Adriana Herrera Zarate, y de su compañero de fórmula, Arturo Sanmiguel.

Antes de ingresar al recinto dijo a los medios de comunicación que aunque por ley tiene el derecho de buscar la reelección, es más un derecho de los ciudadanos de poder evaluar su gobierno.

“Cumplir con la convocatoria emitida para presentar la solicitud de registro para contender por la presidencia municipal en un periodo consecutivo, pretender ser candidatos nuevamente. Es una cuestión histórica, por primera vez se da esta figura de la reelección y un enorme compromiso, un derecho no de Enrique Rivas de reelegirse, es un derecho de los ciudadanos de calificar si vamos por buen camino, ellos deciden si el proyecto continua o no”, destacó.

El edil, aclaró que aunque está seguro del trabajo que ha hecho, sabe que será una contienda difícil, pero no imposible.

“Todo los días nos levantamos a trabajar, nada es fácil, me siento seguro de lo que hemos hecho, de lo que hemos conquistado, pero también la contienda no será nada fácil, será intensa, pero estamos preparados para eso y muchísimo mas. Mi familia, muy contentos, el respaldo total, siempre el consejo de cuidado, esto es para hacer el bien, mi aspiración es que mis hijas se sientan la mitad de orgullosas de su padre, como yo me siento del mío”, refirió.

Rivas, explicó que es un enorme compromiso, donde empieza de cero, además de aclarar que no es un movimiento de una sola persona, si no para beneficio de los neolaredenses.

“Pero la experiencia que te da haber sido alcalde te permite pensar en proyectos a cinco años y poder tener mas beneficios para la comunidad de Nuevo Laredo. No hay promesas, los compromisos es darle consolidación a proyectos que tenemos, seguiremos trabajando en cosas que van muy bien, como el tema de educación y en materia de salud”.

Durante el registro de Enrique Rivas Cuéllar, también se registraron Guadalupe Aldape, de Mainero; Margarita Requena, de Palmillas; Ramiro González Correa, de Bustamante; Yanira Martínez, de Bustamante; Katy Zuñiga, de Jaumave; Rosa Isela Corro, de Miguel Alemán; Evangelina Ávila, de Antiguo Morelos.

Así mismo Ignacio Iván Zúñiga, de Jaumave; Leonel Cantú Robles, de Reynosa; Claudia Marlen Moya, de Méndez, Beatriz Posada, de Guerrero; Luz del Carmen Hernández, de Jaumave; Martha Alicia Ponce, de Llera; Juan Francisco Leal, de El Mante; María Dolores Zuñiga, de San Nicolás; Silvia Isabel Salas, de Güemez; Antonio Leija, de Tula; Andrés Zorrilla, de Madero y Alma Laura Amparan, de Altamira

Al alcalde lo acompañaron, los regidores, Imelda Sanmiguel y Manuel Canales; el alcalde suplente, Rafael Pedraza; el delegado de Coepris, Oscar Villa; el tesorero, Daniel Tijerina; el Secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas; el Secretario de Obras Públicas, Rubén Ramos, la Secretaria de Servicios Públicos, Irma Richer y demás funcionarios municipales.