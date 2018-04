Se quejan usuarios de publicidad pornográfica en YouTube

CIUDAD DE MÉXICO.-Usuarios de YouTube denunciaron que en los últimos días la plataforma de videos ha reflejado pornografía durante la publicidad que aparece previo a la reproducción de los clips.

Se trata de la imagen de una pareja teniendo sexo que aparece justo en el extremo inferior izquierdo con la que varios internautas han encontrado en los canales más populares. Dichos enlaces llevan a una página XXX.

So I’m watching @pewdiepie on @YouTube because I’m trash and I click on the next video and I’m greeted with an ad of a dancing chick titled “Hot Girl 2018” and this thumbnail. So you’re demonetizing actual content and promoting this then @TeamYouTube? Cool. pic.twitter.com/4CVt2qfGzi

— Epifuria (@Epifuria) April 10, 2018