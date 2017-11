Se quejan paisanos de extorsión en el CITEV

NUEVO LAREDO, TAM.- Una pareja proveniente de Arizona y que pretendía internarse al país con su vehículo, denunció que personal que labora en el CITEV les quitaron 60 dólares y no les arreglaron nada.

Gonzalo y Antonia Jáuregui, denunciaron ser víctimas de abusos en el Centro de Importación Temporal de Vehículos que se ubica debajo de los dos puentes internacionales.

Gonzalo manifestó que a su señora, quien es ciudadana americana, le exigieron el pasaporte en el Instituto Nacional de Migración (INM), el cual no traía, pero traía a cambio otros documentos, mismos que no le validaron. Dijo que ya en otras ocasiones habían sacado permiso sin necesidad del pasaporte, pero que ahora se los exigieron.

Agregó que al no traerlo le exigieron 60 dólares (sin especificar quien o quienes), los cuales dieron, pero finalmente les dijeron que no se podía hacer nada y no les regresaron el dinero.