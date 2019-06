Se quejan de precios en la canasta básica, aguacate ronda los 80 pesos el kilo

NUEVO LAREDO, TAM.- Esta semana, el precio del aguacate se ubicó entre 74 y 80 pesos por kilo en los centros comerciales de la ciudad, mientras que el de tomate se ofreció entre 9.99 y los 16.80 pesos el kilo.

Tras varias semanas, otros de los productos que continúan con un precio elevado es la cebolla blanca, esta semana va desde los 25.90 a los 31.99 pesos el kilo.

Las amas de casa se han visto realmente afectadas, pues señalan que anteriormente les bastaba con un máximo de mil pesos para comprar todo lo necesario para la familia, ahora con esa cantidad de dinero, compran muy pocos productos.

“No alcanza el dinero, sube y sube el precio y pues no, no alcanza el dinero, pagas más por las cosas y te duran menos, yo me gasto alrededor de 500 pesos y solo me dura unos días, todo está carísimo, verduras, frijol, tortillas, pollo todo está por los cielos, la carne no se diga”, dijo Candelaria García mientras realizaba el mandado.

“La carne ya solamente los ricos la comen, ahora nosotros puras verduras porque está muy cara y no tenemos dinero, los salarios no son suficientes, yo solo surto lo más básico y si el producto esta caro no lo compro, el dinero ya no rinde todo es bien caro”, comentó Tomás Rodríguez.

Rosa María García, ama de casa comentó que a pesar de que ella surte el mandado para toda la semana, ya no le rinde.

“Yo compro mil 500 de mandado, solamente en lo más básico, unas cosas bajan y otras suben, pero todo esta bien caro, la verdad uno tienen que andar buscando los productos más baratos o comprar por pieza porque ya no completamos con el gasto”,expresó.

Esta semana los precios de algunos productos de la canasta básica se mantienen estables, siguen similares a los de la semana pasada con un ahorro entre dos y 10 pesos.

Por ejemplo, durante este martes y miércoles en Smart el tomate saladette se oferta en 9.99 pesos el kilo, el chile jalapeño ésta semana mantuvo su precio en 19.99 pesos el kilo, el chile serrano de 26.99 bajó a 24.99 pesos el kilogramo, la cebolla se vendió en 31.99, la papa se ofertó en 27.99 el kilo, mientras que el aguacate continúa con su precio a 79.99 pesos el kilo.

En la tienda comercial Chedraui, la papa blanca esta semana se vendió en 8.70 pesos, la cebolla en 25.90, el tomate incrementó a 13.90 pesos el kilogramo, el chile serrano se vende en 24.80 y el aguacate mantuvo su precio de 74.90 pesos.

Mientras que en Soriana, el aguacate se vendió en 74.80 el kilo, la cebolla en 26.80, el tomate en 16.80, el jalapeño en 19.90, el chile serrano en 34.90 y la papa en 18.80 pesos el kilogramo.