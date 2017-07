Se quejan de los cajeros automáticos

NUEVO LAREDO, TAM.- Debido a la alta afluencia de personas que acuden a los diferentes cajeros automáticos de cualquier institución bancaria, principalmente los viernes de pago y quincena, usuarios se muestran inconformes por las diversas irregularidades que presentan estos dispositivos.

Mediante un sondeo, las personas manifestaron que la mayoría de los cajeros presentan alguna falla como: falta de dinero, no entregan del efectivo, ni ticket y no acepta las tarjetas, pero a pesar de esto, los usuarios tienen que aguantar todas estas anomalías, ya que son indispensables para retirar dinero de una manera más rápida.

Nancy Espinosa, aseguró que algunos cajeros no cuentan con suficiente dinero, principalmente cuando es quincena.

Por su parte, Javier Gonzáles quien es usuario de los cajeros automáticos de Banamex dijo que al acudir a unos de los cajeros para realizar un retiro por la cantidad de dos mil pesos, mismos que el dispositivo no le entregó.

“Solo me ha pasado una vez, que el cajero no me entregó el dinero, la verdad me sentí preocupado, pero al ir al banco me dijo el personal de ahí que en 15 minutos me lo bonificaba y así fue, el problema es que a veces uno trae prisa por eso acude a los cajeros y que te pase esto, la verdad es demasiado molesto”, subrayó.