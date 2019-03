Se quejan compatriotas por tardanza en Migración

NUEVO LAREDO, TAM.- Hasta cuatro horas y media, tardaron los paisanos que ingresaron desde la madrugada del viernes para obtener sus permisos de internación a México.

Esto originó que una larga fila se formará para ingresar a las instalaciones del CITEV a solicitar los permisos, ocasionando molestia entre los paisanos quienes manifestaron que nunca había sido tan tardado el proceso.

Este medio informativo, entrevistó a dos parejas que viajaban hacia el interior de México y que muy molestas no dudaron en expresar su queja.

Por su parte Martha Patricia, quien viajaba desde Houston con destino a San Luis Potosí, denunció que el servicio en migración es pésimo, puesto que tardaron cuatro horas en hacer los trámites.

“Pero el problema no sólo es aquí en el CITEV, sino al cruzar, porque no nos permiten declarar, nos obligar a revisar para tratar de cobrarnos, como hoy que pretendían les entregáramos dos mil pesos, somos cuatro ciudadanos americanos y decían que llevábamos muchas cosas, ese es el personal de la aduana que además son prepotentes y no se prestan a ayudar o asesorar, además quieren intimidar, pero no lo consiguieron”, aseguró Martha Patricia.