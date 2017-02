Se queda Bravos con el triunfo

NUEVO LAREDO, TAM.- Arrancaba el partido en el estadio de la Unidad Deportiva Benito Juárez, Bravos buscaba sumar en su 3er partido consecutivo como invicto,y sin recibir gol en contra, los primeros minutos hubo llegadas por parte de los dos equipos, Bravos por su parte buscaba ocasiones que pudieran complicarle al rival y sacar el resultado a favor, mientras que el equipo de Panteras buscaba quitarse la espina de su derrota anterior. No fue hasta el minuto 61′ de la segunda parte, en una jugada a balón parado; Edgar Morales mandó un centro al área,que remató Alberto Ahumada y abría el marcador para los locales,seguían los minutos, el equipo de Panteras Negras buscaba cambiar el marcador a su favor.

El partido quedaba al hilo, el equipo de Bravos atacaba y sabiendo la ventaja desaprovechaba jugadas, hasta el minuto 67′ Una jugada por la banda izquierda, de Hamaliel Guerrero termino en la pena máxima, fue cobrada por Brandon Serrano, tiro que fue muy bien cobrado y ampliaba la ventaja para los locales con un 2-0, seguían las oportunidades por por parte del equipo local varios rebotes fuera del área del portero de panteras Daniel Vaquera al min 71′ aprovecho los errores del rival y disparó, mientras que el portero de panteras ya no pudo hacer nada. No fue que en un contragolpe acabándose el partido, por parte equipo de Bravos, Carlos Vara quedaba mano a mano con el arquero, y para que ya no progresará la jugada, el portero la corto con una falta, y era expulsado al min 88′ dejaba a su equipo con 10 jugadores.

El arbitro finalizaba el final del partido, Bravos se llevaba la victoria con un 3-0 como local, 3 puntos para hacerse de un lugar en la tabla de clasificación del grupo XII.