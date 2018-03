Se presenta “El Bronco” ante INE para solicitar su registro para contender a la presidencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Con 35 mil firmas aprobadas, Jaime Rodriguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, se presentó esta tarde ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para entregar su solicitud de aspirante como candidato independiente a la Presidencia de la República Mexicana.

“Bueno raza, aquí estamos. Después de un proceso largo aquí estamos. Quien decidió quitarse la pata del pescuezo para que un país sea poderoso pero que sea feliz”.

Luego de que el INE le detectara 397 mil firmas falsas de supuesto apoyo al gobernador con licencia de Nuevo León llegó al INE afirmando que aún tiene el apoyo ciudadano, en un auditorio repleto lleno de tejanas y camisas de cuadros, matracas y su familia en el estrado junto con su esposa e hijos.

Benito Nacif, presidente de la comisión de prerrogativas del INE abrió nervioso ante la comitiva que gritaba ¡Bronco, el bronco no está solo!

“Hoy estamos en la revisión, y me estoy dando cuenta que Benito Nacif dijo revisamos al 100 por ciento y te aseguro que no revisaste al 100 por ciento. No se vale Benito te lo digo a ti”, dijo Rodriguez ante el INE.

El auditorio se paró con aplausos y matracas cuando Rodriguez Calderón entregó a los consejeros electorales el documento e hizo una reflexión de la creación de la plataforma electoral.

“Cuando el primer niño no pudo acudir a la escuela, cuando la primera mujer fue víctima de un feminicidio, esta plataforma fue creada desde hace tiempo para que exista el cambio que los ciudadanos esperan desde hace mucho”.

“Un nuevo orden político centralizado desde lo ciudadano se diferenciará de los políticos que solo han traído más pobreza. Son los partidos políticos quienes concentran los beneficios para sí mismos”, dijo Rodríguez Calderón

Además de culpar al diario Reforma de filtrar documentos con firmas falsas al INE, Rodriguez Calderón pidió al INE explicar cómo contó 7 millones de firmas en 17 días a los candidatos independientes.

“Yo soy ingeniero, sé contar, no sé ustedes qué profesión tengan”,dijo.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, afirmó que esta es una contienda electoral pacífica y reiteró como en registros pasados que la vida continuará después de las elecciones más fiscalizadas de la historia.

“Los gobiernos deben cumplir con la obligación constitucional de mantener la imparcialidad y servidores públicos de abstenerse de influir en el proceso electoral”, afirmó.

“No los estoy culpando a ustedes (dijo refiriéndose a los consejeros) y les agradezco. Sé que van a rectificar los errores que han cometido, no lo hicieron de mala fe”, afirmó.

“Hoy vengo ante ustedes consejeros, la nueva historia de México está en manos de ustedes, México necesita hoy pasar de la confronta. Los mexicanos estamos hartos de lo qué pasa en el país” agregó, en una frase que fue aplaudida por el público presente.

El apoyo ciudadano comenzó a llegar desde el medio día con tejanas negras, cafés y blancas y camisas de cuadros quienes esperaban la apertura de las puertas del INE para mostrarle al candidato aún cuenta con ellos.

“Yo soy hijo bastardo de los partidos políticos. Yo soy hijo de una mamá que no sabe leer que no sabe escribir pero que tiene un hijo Gobernador”, Rodríguez dijo orgulloso.

“Por eso les digo a ustedes broncos, no se violenten. Levanten sus celulares y transmitan por Facebook live”.

Será hasta el 21 de marzo cuando el Consejo General del INE apruebe el dictamen de las firmas de los independientes pero hasta 29 de marzo cuando el órgano electoral determine la validez de cada candidatura, reiteró Nacif.

“Enfrentemos la adversidad que tenemos. Vengo ante ustedes a dejar mi corazón mi esperanza”.

“Hoy estamos en revisión, estamos en revisión pero esto es un primer ejercicio”.

Finalizó declarando que sí no se cuentan bien las firmas, irán al tribunal a revisar.

“Cinco personas, mi esposa y yo logramos formar este movimiento independiente y vamos a llegar”, concluyó.