Se instala Consejo Consultivo de Seguridad ciudadana de Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves fue instalado el Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana del estado de Tamaulipas, en el que participarán especialistas del tema reconocidos por su trayectoria en la materia a nivel nacional.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, señaló que este Consejo será un espacio de deliberación permanente entre las autoridades de Tamaulipas y académicos, expertos y consultores en las materia de seguridad pública, procuración de justicia, derechos humanos, ciencias sociales y forenses.

Indicó que su finalidad será la discusión de insumos para el diagnóstico, planeación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad pública del estado.

En el organismo participarán Eduardo Guerrero Gutiérrez, especialista en el tema de seguridad, ex asesor de instancias como el CISEN, la Presidencia de la República y de la Cámara de Diputados; Alejandro Hope, ex directivo de CISEN; Jaime López-Aranda, ex titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y actualmente asesor del Comisionado General de la Policía Federal; María Elena Morera Mitre, pionera del activismo ciudadano por la seguridad pública en México e impulsora de las organizaciones México Unido contra la Delincuencia y Causa en Común; Dr. Tony Payan, escritor y profesor especialista en las relaciones México-Estados Unidos y temas fronterizos; Jorge Tello Peón, ex Director del CISEN y Subsecretario de Gobernación; Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, ex Jefe de la Oficina del Gobernador de Nuevo León y Guillermo Valdés Castellanos, ex Director del CISEN y escritor.

El mandatario dijo que el gran proyecto que se tiene como objetivo es alinear las acciones de los tres órdenes de gobierno para obtener mejores resultados.

“Pero a la vez, no solamente depurar a los cuerpos policiacos, sino establecer las políticas públicas adecuadas al sistema de seguridad pública para poder combatir un problema que va más allá de la violencia, tiene mucho que ver también con la descomposición del tejido social, que es probablemente el problema más serio que tenemos” afirmó el mandatario de Tamaulipas.

El articulista y especialista en política Alejandro Hope manifestó que este Consejo Consultivo es un esfuerzo con el gobierno de Tamaulipas para escuchar las voces de la sociedad civil, académicos y especialistas.

El investigador Guillermo Valdés Castellanos destacó que se muestra voluntad política al conformar un Consejo de este tipo.

María Elena Morera Mitre, por su parte, se pronunció por metas claras, que generen confianza a la ciudadanía, así como ser muy claros y transparentes en ejercer con responsabilidad el presupuesto para la seguridad pública.

Agregó que hay una buena estrategia en formar grupos mixtos de seguridad (un militar, un policía estatal o ministerial), pero el resultado de esta acción lo debe conocer la gente; además de incluir a líderes locales. “Me parece muy atinado las campañas contra giros negros, coches sin placas. Estamos ilusionados y tenemos un compromiso”.

El profesor Tony Payán mencionó que Tamaulipas es crucial e histórico, ya que se rompe una larga tradición de intereses entre el crimen organizado y la política.