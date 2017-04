Se incrementa venta de radiadores y bombas de agua

NUEVO LAREDO, TAM.- En un 30 por ciento se ha incrementado la venta de anticongelantes, radiadores y bombas del agua por parte de automovilistas, debido a las altas temperaturas que se empiezan a registrar en la ciudad.

Esta situación, se observó directamente en las refaccionarias de la ciudad e incluso en las tiendas de autoservicio, donde estos productos y autopartes en diferentes marcas y presentaciones pueden costar desde 100 pesos hasta más de 2 mil pesos.

De acuerdo a algunos empleados el hecho de no poner anticongelante al auto o no llenar al nivel adecuado, provoca que a bajas temperaturas se congele con facilidad y que a altas temperaturas el agua se evapore y por ende el vehículo no funcione.

Para ello, lo recomendable es drenarlo, dejar que salga el producto restante, y una vez que quede libre el radiador, se procede a poner el anticongelante.

Cabe señalar que el anticongelante es un líquido que evita el sobrecalentamiento del motor, ya que, al fluir a través de éste, absorbe el calor generado durante la combustión, pues esto evita que dañe al radiador y a la bomba del agua.

“Los automovilistas están acudiendo mucho a comprar estos productos, pues las ventas han incrementado por la altas temperaturas que empiezan y que han originado que tanto radiadores como las bombas de agua de los vehículos se descompongan, por eso recomendamos que compren el anticongelante para evitar este tipo de desperfectos de los autos”, subrayó el empleado.