Se incendia, otra vez, rascacielos Torch Tower de Dubai

DUBAI.- Un incendio habría comenzado en el piso 9 del edificio residencial Torch Tower de Dubai, uno de los rascacielos más altos del mundo.

Según videos de testigos, el incendio habría iniciado en uno de los costados del edificio de 352 metros de altura.

La noticia ha sido masificada por usuarios de redes sociales, quienes señalan que los residentes habrían logrado evacuar el edificio que se encuentra en el Golfo Pérsico.

De momento no se reportan personas lesionadas o fallecidas. Tampoco se conoce el estado de la estructura del edificio, el que ya había sido afectado por otro incendio de proporciones en 2015.

#Dubai torch tower is currently burning in Dubai Marina @gulf_news 😱 pic.twitter.com/HvxxnOXSuk

Diversos cuerpos de bomberos y equipos especializados se trasladaron al lugar para socorrer la emergencia.

La dramática escena, rápidamente se propagó en cientos de mensajes en las redes sociales, donde los usuarios comenzaron a subir fotos y videos captados con sus teléfonos. John O ‘Nolan, un testigo del incendio describió la escena aterradora mientras filmaba el resplandor de las llamas desde el puerto deportivo de la ciudad. “Un incendio masivo empezó en el rascacielos frente a nosotros en Dubai Marina”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Fuego en el puerto deportivo de Dubái cada vez más grande y extendiéndose hasta la construcción. Mucho desecho No se puede saber qué torre es. No hay muchas sirenas”, publicó otro usuario.

Dubai Civil Defence:Fire at the Torch Tower has been brought under control. Cooling operations are underway. No inures have been reported. pic.twitter.com/4hHMnaRJ7T

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 3 de agosto de 2017