Se impactan contra anuncio de Oxxo

NUEVO LAREDO, TAM.-Dos conductores que protagonizaron un aparatoso accidente, deberán pagar los daños ocasionados al Municipio y a un negocio, debido a que no fue posible establecer quién es el responsable.

Nancy Paola Vazquez Lozano, de 31 años y Adolfo Cavazos Cruz, de 58, aseguran que al momento del percance tenían luz verde en el semáforo, que regula la circulación en el cruce de las calles Lincoln y Jesús Carranza.

Como no hubo testigos y las declaraciones de ambos conductores no coinciden con la sincronía de los semáforos, las autoridades viales no responsabilizaron a ninguno por el accidente, aunque ambos deberán pagar los daños a la base del semáforo y un anuncio de un Oxxo.

Vazquez Lozano conducía una camioneta Chevrolet modelo 2007, circulando de oriente a poniente por la calle Lincoln; aseguro a elementos viales, que tenía luz verde en el semáforo.

En el cruce con la avenida Jesús Carranza, la camioneta impacta de costado a una Ford Explorer modelo 2001, manejada por Adolfo, quien iba de sur a norte y el cual asevero que tenía luz verde.

Los dos conductores y una mujer, acompañante de Adolfo, pasaron a un chequeo médico.