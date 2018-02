Se gana con la atención a los clientes, dice capitán

NUEVO LAREDO, TAM.- En México la propina no es obligatoria, por ello no es correcto incluirla en el recibo de pago, porque legalmente no existe ese concepto de pago.

Con una experiencia amplía en el servicio, Héctor David Cuervo, actual capitán de meseros en Morena Linda, comenta que la propina se gana con la atención que se ha prestado, que haya sido un buen servicio.

“Hasta donde tengo entendido en México la propina es voluntaria, y en Estados Unidos es obligatorio un 15 por ciento, en mi caso que trabajé durante varios años en restaurantes en Italia, allá le llaman “parnealla” o lo aquí significaría “polla”, es un recipiente donde los comensales dejan lo que creen conveniente, al final del día se reparte equitativamente entre los meseros”, afirmó Cuervo. “Aquí el sueldo promedio de un mesero es de 700 pesos, por ello son trabajos muy solicitados, porque en las propinas es donde incrementan sus percepciones,”, afirmó el capitán.

El abogado Manuel Galván Almendares, dijo: “Es una política indebida e ilegal de los restaurantes que cobran la propina en el recibo de consumo, cuando generalmente es lo que los comensales quieran dejar”.