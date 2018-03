Filtran detalles sobre la apariencia y especificaciones del Motorola Moto G6

CIUDAD DE MÉXICO.- Motorola es una de las firmas más populares en México y Latinoamérica, y con la creciente competencia de marcas como Huawei o Xiaomi, la compañía propiedad de Lenovo ha buscado la manera de presentar equipos con especificaciones interesantes a precio accesible, de ahí nació la familia Moto G, que es una de las más exitosas de la compañía al día de hoy.

Y a poco tiempo de que Motorola haga la presentación de los nuevos Moto G6 y Moto G6 Plus, hoy se han filtrado las características más sobresalientes del modelo más básico, donde podemos ver que la firma incluirá la cámara dual por primera vez en un equipo de esta gama.

La información viene de una fuente confiable, y aunque no es oficial no dudamos de su procedencia, pues ha sido la TENAA, que es el equivalente a la FCC o IFT en China, y la cual se encarga de homologar y certificar los teléfonos que se pondrán a la venta en su país, por lo que no podemos poner en duda la información, pues lo único que podría suceder es que las versiones europeas y americanas sean distintas en pocos detalles como el almacenamiento interno y memoria RAM.

Esto es lo nuevo de Motorola y Lenovo en el #MWC2018

Según la información proporcionada por la TENAA, algunas de las especificaciones del Moto G6 son las siguientes:

Pantalla IPS LCD de 5.7 pulgadas

Resolución Full HD+

Dimensiones: 154.5 x 72.2 x 8.3 mm

Procesador Qualcomm Snapdragon 450

3GB de memoria RAM

3,000 mAh de batería

Cámara dual trasera.

No hay más detalles sobre los megapixeles de los sensores traseros y delanteros de las cámaras, pero por el trabajo que ha hecho la marca con el Moto X4 es probable que un sensor sea RGB y otro monocromo para realizar fotografías en blanco y negro, además de que tendría lo necesario para hacer el famoso efecto bokeh o desenfoque.