Se filtran las primeras imágenes del remake de She-Ra

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace poco les contábamos que She-Ra and the Princess of Power sería la próxima serie clásica en ser adaptada por Netflix y eso no agradó mucho a los fans de antaño. Recientemente se filtraron las primeras imágenes de cómo lucirá la princesa del poder y seguramente so pondrá más de malas a esos mismos fans.

Como pueden ver el personaje tiene un nuevo diseño, menos sexista en comparación al que vimos en los 80; eso se debe a que será una serie dirigida al público infantil (especialmente a las niñas). Aunque las imágenes no son de la mejor calidad podemos apreciar el nuevo traje de She-Ra; su espada de poder y el extraño peinado que tendrá ahora.

Aunque no nos gusta mucho la lycra que tiene debajo de la falda no es mucho de nuestro agrado, porque la hace lucir como el Capitain Tsubasa, hay otra versión rolando por internet en la que podemos verla con un pantalón completo que es mas de nuestro gusto (aunque no estamos seguros de la autenticidad de esta ultima imagen).

She-Ra and the Princess of Power llegará a Neflix este año; pero aún no sabemos la fecha exacta.