Se filtra posible camiseta del Tri para Copa Confederaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- La Copa Confederaciones del próximo verano servirá, entre otras cosas, para que las Selecciones Nacionales presuman sus nuevos uniformes. En ese sentido, el equipo de Juan Carlos Osorio no se quiere quedar atrás, pues ayer fue filtrada la que podría ser una de las tres playeras con la que el Tricolor se vista para dicho certamen, la cual, vale decir, es simplemente hermosa.

De acuerdo con Pancho Villa’s Army (porra de México en Estados unidos) la casaca en cuestión sería toda en color rojo, destacando un símbolo prehispánico en la zona pectoral, asimismo, los logos tanto de la Federación como de Adidas, marca patrocinadora del uniforme, aparecen en color blanco.

No Mames! No Mames! No Mames!

Leaked Confederations away jersey! Coming out soon!! Who is gonna buy one?!#LaPorraDeMexico #HechoEnMexico pic.twitter.com/7eBBNpTixm

— Pancho Villa’s Army (@VillasArmy) 6 de abril de 2017