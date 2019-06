Se estrella helicóptero en techo de rascacielos en Nueva York, Confirman muerte del piloto

NUEVA YORK.– Un helicóptero se estrelló este lunes en un edificio de la Séptima Avenida en el centro de Manhattan. El piloto falleció en el incidente, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York.

Agregó que parece que el helicóptero se estrelló en la parte superior de la torre ubicada en el 787 de la Séptima Avenida, cerca de Rockefeller Center y Times Square.

Aún no hay información sobre qué tipo de helicóptero está involucrado.

Videos publicados en redes sociales mostraron vehículos de emergencia en la calle, pero ningún daño evidente al rascacielos.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo a reporteros que se inició un incendio cuando el helicóptero golpeó el edificio pero que está bajo control. Más tarde, los bomberos señalaron que ya estaba extinguido.

