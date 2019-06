Se eleva a cuatro los muertos por avalancha de lodo en San Gabriel, Jalisco

JALISCO.-Debido a que sólo tienen 72 horas para documentarlo e inventariar los daños, el ayuntamiento de San Gabriel presentarán la declaratoria de desastre y acceder así a fondos federales y estatales para la reconstrucción del municipio afectado por una avalancha de lodo el domingo.

La tragedia aumentó a cuatro personas fallecidas, luego que ayer por la tarde se encontró el cuerpo de una mujer en el cauce del río Agua Fría, a la altura del poblado de Apulco y a 28 kilómetros al poniente de San Gabriel.

Sigue manteniéndose que hay una mujer de 80 años de desaparecida.

El alcalde de San Gabriel, Bonifacio Villalvazo Larios, señaló que la prioridad es acceder a la bolsa federal, que a nivel nacional cuenta con dos mil 500 millones de pesos, ya que el Fondo Estatal para Desastres Naturales es de apenas 58 millones de pesos.

“Pues ya estamos por terminarlo, ya levantamos censos, ya de lo afectado, ya estamos elaborando el acta”, expresó el edil. Estos recursos se sumarían a los 120 millones de pesos a los que ya se comprometió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

El alcalde de San Gabriel señaló que uno de los aspectos con más daños es la red de agua potable en el municipio, labor que tomaría cuando menos un mes en rehabilitar. El lodo la reventó por completo y ya hay problemas de falta de agua en la cabecera municipal.

A eso se suma que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública documentó que los ocho puentes de San Gabriel están dañados, cinco de uso vehicular y tres peatonales. Además se trabaja en la limpieza de las calles y el cauce del río.

La cifra de fincas dañadas es de tres mil y más de mil damnificados.

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, señaló que la tala clandestina en el sur de la entidad y los incendios forestales provocados por aguacateros pudieron haber sido los causantes de la tragedia de San Gabriel, por lo que después de que pase la contingencia, se realizarán los peritajes correspondientes.

“Creo que la tala clandestina es un asunto en que la autoridad federal ha sido omisa desde hace muchos años, en cuanto pase la emergencia estaré convocando a una reunión en coordinación con autoridades federales, para establecer una línea de trabajo coordinada y sobre todo una investigación a fondo de estos hechos”, concluyó Alfaro.

GOBERNADOR NIEGA ESTAR AUSENTE EN CRISIS

Luego de las críticas que surgieron en redes sociales, que la presencia del gobernador en la zona del desastre de San Gabriel fue tardía, Enrique Alfaro, respondió que el estuvo al pendiente del tema desde el primer momento y negó que estuviera en Madrid, en la final de la Champions League como se le acusó. “He escuchado tantas cosas, que me fui a la Champions y que no sé cuántas cosas. Por favor, por supuesto que no, yo estuve una hora después de los hechos operando desde Casa Jalisco, pues yo llegué cuando tenía que llegar, nunca en mi vida he visto una final de Champions inclusive y es una gran ilusión, ojalá y algún día pueda hacerlo”.