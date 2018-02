Se descarta Mario Palos Garza para puesto de elección popular

NUEVO LAREDO, TAM.- El reconocido empresario neolaredense, Mario Palos Garza, se descartó como candidato a un puesto de elección popular en los próximos comicios electorales a celebrarse en este año.

Lo anterior lo manifestó durante una reunión que sostuvo con integrantes de la Asociación de Periodistas Veteranos de Nuevo Laredo, celebrada la mañana del sábado en conocido restaurante de la localidad.

“Me siento halagado porque a través de los medios publicitarios se ha comentado que yo soy candidato para algo, cosa que no tiene nada de verdad, la verdad es que no tengo ningún interés, yo creo que mi posición es la de ser un empresario, la de ser un ciudadano, un exigente de la política, es la posición que a mí me corresponde”, dijo el mencionado, echando así abajo los comentarios de personas que lo han estado promoviendo para un cargo de elección.