Se definirán cambios en la dirigencia municipal del PRI

NUEVO LAREDO, TAM.-Será en el transcurso de este mes cuando se defina si hay cambios en la dirigencia municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o permanece al frente Viviano Vázquez Macías.

Así lo definió el delegado especial del comité estatal del PRI de Tamaulipas en Nuecvo Laredo, Eliseo Castillo Tejeda, esto en su presentación ante la prensa tras haber sido nombrado como tal.

En conferencia de prensa ofrecida en la sede local del tricolor, el mencionado dijo que él no viene a cambiar al dirigente, tal y como se ha rumorado, no obstante comentó que Viviano Vázquez Macías tiene una invitación de la dirigencia estatal para asumir un cargo estatal dentro del partido, y ya dependerá de él si lo acepta o no, y en caso positivo se tendrá que hacer el cambio.

Mencionó que se le dará unos días para que decida y entonces ver que procede al interior del comité municipal, agregando que en caso de haber cambio seran las bases del partido quienes decidirán el procedimientio.

Castillo Tejeda agregó que él viene a sumarse al trabajo partidista y que ya tuvo la primera reunión con los sectores y organizaciones, quienes han mostrado buena actitud y ambiente.