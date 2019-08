Se decide Izan Llunas por la música; el pequeño interpretó a Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo lo conoció como el niño que interpretó al pequeño Luis Miguel en la serie sobre su vida, pero Izan Llunas está decidido a mostrarle al público su talento musical con el lanzamiento de su primer corte como solista.

´Ahora que presento mi nuevo sencillo es como decir ‘esta es una nueva etapa que vengo a traer con mis nuevas canciones´.

´La de Luis Miguel era otra etapa, que sí me gustó, obviamente, pero ahora quiero que conozcan mis temas y quién soy yo de verdad´, compartió Izan, en entrevista.

Dejar atrás su conexión con Luismi no ha sido sencillo, pues reconoce que mucha gente aún lo identifica como el pequeño que actuó en la exitosa producción de Netflix.

No obstante, la adolescencia ha sido una ventaja para él porque ha sufrido cambios físicos que lo alejan de esa imagen que el público vio en pantalla.

´Ya me ha dicho mucha gente que hace dos años me veía chiquito y súper chavo, como él, y ahora que me ven dudan si soy yo. He cambiado.

´Estoy en el proceso de que me cambia la voz, la cara, y estoy creciendo. La gente a veces sí me conoce, pero (al principio) no sabe quién soy´, dijo el adolescente español, de 14 años.

Irónicamente, la canción con la que debuta se titula «Decídete», homónima de uno de los éxitos de «El Sol».

´No tiene nada que ver con el de Luis Miguel, fue pura casualidad que mi primer sencillo se llamara así.

´Ya me han llegado comentarios de gente, en mi Instagram, diciendo ‘¿no que te querías separar de eso y ahora haces una canción que se llama igual?’. Aclaro que no es igual, es sólo una coincidencia», agregó.

A dueto con el rapero colombiano RK, se trata de una melodía con ritmos latinos que dista mucho de lo que hizo como parte del soundtrack de Luis Miguel La Serie.

«Decidí elegir este tipo de música por la gente de mi edad, y gente más adulta. Nos gusta escucharlo y bailarlo, y sentirte mejor», afirmó.

Admitió que a muchos les sorprendió que eligiera un género cercano al urbano para debutar, incluidos su padre, Marcos Llunas, y su abuelo Dyango, ambos, intérpretes de baladas románticas.

´No es que no les guste, pero es algo nuevo, se tienen que acostumbrar. Aceptan y están cool con lo que hago porque al final del día esto es el hit y lo que pega.

´Está bueno tener una familia que sabe de esto porque te puede ayudar, te puede dar consejos, por dónde es bueno ir. Soy afortunado de tener una familia de artistas. Me guían por el buen camino», añadió.

Antes de «Decídete», Izan grabó una colaboración con sus paisanos Adexe & Nau en el tema «En Mi Corazón» y fue el encargado de interpretar el tema principal de la serie Nivis, Amigos de Otro Mundo.

¿Y volver a actuar?

«Si alguien me quiere contratar (como actor) estoy con las puertas abiertas, pero soy cantante y me gustaría vivir de esto para toda la vida. Sí prefiero más cantar», sentenció.