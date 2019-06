Se debe corregir el rumbo en Salud de Tamaulipas

CD. VICTORIA, TAM.- La salud de la población no puede ser descuidada por las autoridades, sostuvo Jorge Salinas Treviño, al señalar que existe la confianza de que, en un futuro inmediato el Gobierno Federal corrija el rumbo en una serie de medidas que ha tomado en el Sector Salud.

“En lo que me había tocado vivir frente al hospital no, nunca alcanzan todos los recursos para cubrir todo lo de salud, pero esperemos sea pasajero mientras se acomodan las cosas a nivel federal y todo tiene que mejorar, la salud de la población es algo que no se puede descuidar”, indicó.