Se cumplen 12 años del primer video publicado en Youtube

El primer video aún está disponible en el sitio y cuenta con casi 38 millones de vistas y tiene el título de “Me at the zoo”. [Agencias]

El primer video de Youtube, titulado Me at the zoo, cuenta con màs de 37 millones de visualizaciones. Fue subido en mayo de 2005