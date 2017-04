Se cuelga tercia de preseas en Nevada

NUEVO LAREDO, TAM.- La neolaredense karateca Ana Karen Rodríguez obtuvo en días recientes dos medallas de oro y una de bronce en dos torneos a nivel internacional que tuvieron lugar en las Vegas, Nevada.

Con tan solo 16 años, pero practicando dicha disciplina desde los 6 años, la fronteriza conquistó las primeras dos preseas en el Junior Internacional Cup, en donde el oro fue combate de más de 55 kilogramos y bronce en formas.

Mientras el segundo metal dorado se lo llevó nuevamente en formas pero en el evento del USA Open, en donde cabe recalcar que en ambos eventos era la primera vez que participa la pupil del experimentado entrenador Tomás Rodríguez.

“Mi preparación inicio desde todo el año y bueno este triunfo se lo quiero dedicar primeramente a Dios ya que sin el no puedo lograr nada, en el que me ha estado guiando por cada camino y me ha ayudado a sobresalir en este deporte”, apuntó, Rodríguez.