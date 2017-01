¡Se cortó el cabello! Ronaldinho sorprende con cambio de look

El ex jugador del Barcelona publicó en sus redes sociales una fotografía donde aparece con el cabello corto, contrario a la inminente imagen que los aficionados al futbol puedan tener. [Archivo]

Adiós a la mítica cabellera larga que se meneaba con singular alegría cuando el astro brasileño corría por las canchas. Ronaldinho sorprendió con su nuevo look a escasas horas de que finalice el 2016.

El ex jugador del Barcelona publicó en sus redes sociales una fotografía donde aparece con el cabello corto, contrario a la inminente imagen que los aficionados al futbol puedan tener, con su cabello rizado y alborotado recogido en una ‘cola de caballo’.

“#PAZ em todos os cantos do planeta, c/ respeito, independente de crenças, religiões e pensamentos! É o que desejo para todos! #FelizAnoNovo”, escribió el astro brasileño en su cuenta de Twitter e Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus seguidores quienes destacaron el cambio de look del ex seleccionado brasileño e incluso hubo quienes le hicieron saber que lucía más joven.

#PAZ em todos os cantos do planeta, c/ respeito, independente de crenças, religiões e pensamentos! É o que desejo para todos! #FelizAnoNovo pic.twitter.com/eQxPfHK0Wk — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 31 de diciembre de 2016

Vía: Publimetro