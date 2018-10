Se corona el Dep. González

NUEVO LAREDO, TAM.- Después de un torneo aguerrido, donde se disputaron la final los mejores, en este caso Deportivo González y el Equipo Kenya, resultando campeón absoluto el “Deportivo González”, perdiendo por forfiet el equipo Kenya.

El juego para la final fue pactado para las 8 de la noche de este martes 9 de octubre, al esperar el arribo de sus contrincantes el árbitro y jugadores de Deportivo González, dieron un tiempo de tolerancia de 40 minutos a sus contrincantes, quienes no aparecieron en la cancha, otorgándoles el triunfo.

Los partidos se dieron dentro de la “Liga Futbolito Nueva Era”, teniendo disputándose los juegos en las canchas del fut rap Nueva Era, ubicadas en Patricio Chirinos y Valdez Reyna.

“Pues no ganamos como queríamos, ya que no es por nada pero traíamos buena racha, solo perdimos el primer partido y de allí ganamos todos los demás hasta hoy, y queríamos ganar jugando como los demás partidos, igual somos los campeones pero así no queríamos”, comentó Yarin González capitán del Deportivo González.

Durante el torneo se llevaron a cabo 10 partidos, perdiendo el primero de ellos y destacando con buenos resultados en el resto de los juegos, incluso derrotando en la semifinal al equipo de la Privada 21, con una goliza de 10-3.

“Sin duda traemos buenos jugadores, pero todo también fue gracias a la porra que nos echaban las amigas de la Privada 20, siempre nos animaron y pues aquí están los resultados, tal vez cambiemos de liga y juguemos con otros equipos, y claro porque no, también seremos campeones”, finalizó el capitán del equipo.