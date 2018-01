Se consolida Asociación de Ex-A-UAT

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la finalidad de dar a conocer los avances en la consolidación de la Asociación Civil Ex-A-UAT-NLDO, ex alumnos de diferentes carreras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se reunieron en un desayuno, además de entregar reconocimientos a ex compañeros que han destacado en puestos públicos de la localidad.

“La buena noticia que dimos a nuestros compañeros, es que ya la Asociación Civil, que organizamos ha sido aprobada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, misma que está siendo creada para ayudar a jóvenes de escasos recursos, que no pueden llegar a la universidad, así mismo jóvenes que han terminado su carrera y no tienen dinero para pagar su título”, explicó Baltazar Hinojosa Alarcón, organizador de las reuniones de Ex Alumnos de la Facultad de Comercio y Ciencias Sociales (UAT).