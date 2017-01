Se confirma la pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Julio César Chavez Jr

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días parecía que las negociaciones se habían caído; sin embargo esta tarde se confirmó que Julio César Chávez Jr y Saúl “Canelo” Álvarez sostendrán una pelea el seis de mayo en Estados Unidos. La pelea se llevará acabo una noche después de la conmemoración de la Batalla de Puebla, fecha que es muy importante para la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Aún no se ha dicho en que peso será pactada la pelea; sin embargo Canelo Álvarez declaró en entrevista con ESPN que eso lo tiene sin cuidado: “La verdad no me importa que Julio vaya a pesar 180 libras o 200 libras, nada más me preocupa entrenar al ciento por ciento y llegar fuerte a la pelea” dijo Álvarez.

El CEO de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya dijo en entrevista para la ya citada televisora, que aún no se ha definido el lugar del combate pero que podría ser en Las Vegas, en Los Angeles o hasta en el AT&T Stadium en Dallas.

“La siguiente semana tengo reunión con Jerry Jones para llevar la pelea a Dallas, aunque las grandes peleas en la historia han sido en Las Vegas y vamos a hablar con el MGM, la T-Mobile Arena para la pelea, o incluso en Los Angeles, vamos a definirlo pronto”

La carrera de Chávez Junior ha estado llena de altibajos y si bien ‘Canelo’ no ha sido la avasalladora figura que muchos esperaban su trayectoria ha sido más constante. Esta situación genera que al menos en las apuestas Álvarez salga como favorito.

Fuente: Sopitas