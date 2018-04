Se comprometen Yahleel y Alejandro con Valle Hermoso

VALLE HERMOSO, TAM.- Los candidatos del PRI al Senado de la República por Tamaulipas, Yahleel Abdala Carmona y Alejandro Guevara Cobos, se reunieron con los priistas de Valle Hermoso donde coincidieron en señalar que el revolucionario institucional tiene las mejores propuestas.

Esto al participar en la ceremonia de entrega de 480 nombramientos a integrantes de la estructura territorial en Valle Hermoso, acompañado del presidente del Comité Directivo Estatal, Sergio Guajardo Maldonado; el coordinador general de la campaña de José Antonio Meade en Tamaulipas, Edgar Melhem Salinas, además Copitzi Yesenia Hernández García, candidata a diputada federal por el 03 distrito de Río Bravo.

Yahleel Abdala Carmona, candidata a senadora, afirmó también que los candidatos del PRI a senadores y diputados federales serán verdaderos aliados de los tamaulipecos.

Estableció el compromiso de ‘entrarle con todo’ a los temas que reclaman los tamaulipecos.

“Hoy quiero hacer un compromiso: le voy a entrar y le voy a entrar con todo. Pero no nos dejen solos. No se me olvida que a ustedes me debo, por ustedes estoy aquí, que por ustedes tengo que trabajar; valiente porque tengo que hacerlo, de cobardes ya estamos cansados, esos que no se atreven a señalar y que solo les interesa el beneficio personal, que siguen línea de oportunistas, amigos o compadrazgos y se olvidan de los ciudadanos”, concluyó.