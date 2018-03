Se burlan del exmanager de Juan Gabriel tras presentar foto del cantante “vivo”

E.U.-A principios de mes, Joaquín Muñoz aseguró contar con pruebas de Juan Gabriel “vivo”, las cuales presentaría a través de un libro, y aunque en aquel momento sólo desató burlas, hoy “el chiste” se hace más grande.

El exmanager fue entrevistado en el programa chileno “Primer Plano” donde presentó una de tantas de prueba que dice poseer del Divo de Juárez aún viviendo. Se trata de una fotografía de un hombre con el rostro totalmente cubierto. En serio.

“Esa fotografía fue de los primeros días del mes de septiembre de 2016. Él estaba aburrido del lugar donde estaba, su cabaña. Él me manda la fotografía y me dice: me salí, ¿cómo me veo?”, explicó Muñoz.

Cabe recordar que JuanGa murió en agosto de 2016.

Como era de esperarse, la foto desató cientos de burlas y al hombre lo terminaron llamando “tonto”.