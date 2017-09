Se acerca el regreso de Lucha Libre La Convención

NUEVO LAREDO, TAM.-A pocos días de que se de el gran regreso de la empresa de Lucha Libre La Convención (LLC), esto tras un año de ausencia, se realizó una conferencia de prensa en un reconocido sitio de la ciudad.

Jesús Alberto Quijada, quien dirige LLC, habló en este evento sobre los pormenores de esta cartelera luchistica, el cual tendrá lugar este sábado 30 de septiembre en la Arena de Lucha Libre LLC, ubicada en calle Aster y Satélite número 5205 en la Colonia Villas del Sol de Casas Geo, cuyo horario será a partir de las 8 de la noche.

La función presentará un total 5 combates, en donde la estelar será protagonizada por The Tiger, quien será acompañado por un luchador sorpresa, el cual será relevado ese mismo día de la función, ante Kendor Jr. y Violento, en un combate que se espera sea de pronósticos reservados.

Por otro lado, uno de los que estará en esta función será Mini Laredo Kid, quien cuenta con 3 años como profesional pero desde hace siete se dedica a este deporte, en donde en esta función hará pareja con Baby Rush para enfrentarse a Súper Baby y Explosivo.

“De hecho con este personaje de Mini Laredo Kid llevó aproximadamente cuatro meses y bueno la verdad me he sentido muy a gusto, en el que bueno las comparaciones se van a dar con la persona que antes tenía este nombre pero son estilos completamente distintos y gracias a esto se me han estado abriendo muchas más puertas”, apuntó, el luchador.