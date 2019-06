´Se acabó la contienda, todos a traer beneficios para Nuevo Laredo´: Rivas

NUEVO LAREDO, TAM.- En su primera conferencia de prensa, transcurrido el proceso electoral, el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, dio un mensaje sobre los comicios, donde resaltó su respeto a todas las fuerzas políticas participantes, e hizo notar que la elección ya pasó y ahora lo que debe venir es trabajar unidos para seguir obteniendo beneficios para Nuevo Laredo.

Asimismo dijo que los resultados obtenidos en las elecciones obligan a su gobierno a seguir trabajando de manera intensa.

«En mi calidad de Presidente Municipal, el mensaje es no aflojarle al paso, no bajar la guardia, que todo el gobierno sigamos trabajando mas fuerte y duro, eso es con lo que yo me quedo, el mensaje que la ciudadanía mandó el día de ayer», dijo el munícipe.