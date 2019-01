Biten del Congo solo quiere mejorar como enfermera

NUEVO LAREDO, TAM.- Graduada como enfermera en la República Democrática del Congo, espera llegar a Estados Unidos para poner en práctica sus conocimientos.

Ella es Biten, quien junto con su esposo e hijos, realizaron un viaje que duro varios meses, pero ahora aquí en la Casa del Migrante Amar tienen esperanzas de lograr llegar al vecino país del norte.

“Yo me gradué como enfermera, pero en mi país hacen falta hospital y clínicas donde trabajar, pero además hay muchos problemas, políticos, económicos y religiosos, además de que el presidente en turno es una persona mala, es por ello que buscamos otro lugar donde establecernos”, comentó Biten.

En un principio, iniciaron el viaje solamente ella y su familia, pero ya en el trayecto se han unido otros integrantes de la misma.

Por lo pronto siente alegría el estar en la Casa del Migrante Amar, pues cuentan con el apoyo del Pastor Aarón, además de comida, baño y un lugar donde se cubran del frío, y manteniéndose a la espera de ser llamada por las autoridades migratorias, por lo pronto no deja de pensar en el momento en que pueda desarrollar sus conocimientos”, señaló.

Biten, dijo que si es feliz, pero también se desespera, porque hay una larga lista de personas que buscan asilo en Estados Unidos, entonces tiene que esperar.

“Es un sentimiento de desesperación el que pasen los días y no te llamen, es frustrante tener ya un mes encerrados y no poder hacer nada productivo para poder adquirir sus cosas personales, todo el viaje hasta México fue difícil, no había oportunidad de bañarse y vestirse, afortunadamente llegaron a esta casa del migrante”, concluyó.