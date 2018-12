“Saturday Night Live” no puede ser legal: Trump

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que el programa de humor “Saturday Night Live” debería llevarse a los tribunales después de emitirse una parodia que involucraba al mandatario.

A REAL scandal is the one sided coverage, hour by hour, of networks like NBC & Democrat spin machines like Saturday Night Live. It is all nothing less than unfair news coverage and Dem commercials. Should be tested in courts, can’t be legal? Only defame & belittle! Collusion?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de diciembre de 2018