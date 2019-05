Satisface su campaña a Jaime Barrera

NUEVO LAREDO, TAM.- “Estamos contentos, satisfechos, sin duda nos ha ido muy bien, ha sido una campaña muy interesante, y hemos logrado visitar la mayoría de colonias, pueblos y municipios, y en cada lugar q visitamos hemos recogido simpatía y la gente nos demuestra su apoyo, sin duda nos ha ido excelentemente bien”, dijo el candidato de Morena por el Distrito 3, Jaime Barrera Salinas.

Lamenta que el tiempo sea poco, y no poder dar una segunda vuelta a toda esa gente que de inicio les mostró simpatía, reconociendo que identifican el partido por el propio AMLO, lo que considera un plus, a sus propuestas y ganas de querer servir a los Tamaulipecos.

“Mi principal compromiso con el pueblo, es no traicionarlos, y quiero que sepan que no vamos a robar, y tampoco les vamos a mentir, ya que la idea es ir a hacer un contrapeso, y decirles que ya no es como antes y que se va a revisar muy bien la forma de gobernar”, manifestó Barrera Salinas.

Por último invitó a todos los votantes, que salgan el próximo 2 de junio, a votar que no sean parte del abstencionismo, y que no sean indiferentes, porque en sus manos está el permitir llegar a Tamaulipas, la cuarta transformación.