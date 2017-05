Satisface a Henry Cuellar anuncio de renegociación del TLCAN

Me da gusto ver que, por fin, la Administración está de acuerdo conmigo y reconoce que la mejor opción es actualizar el TLCAN, no desmantelarlo, dijo Cuellar.

Me da gusto ver que, por fin, la Administración está de acuerdo conmigo y reconoce que la mejor opción es actualizar el TLCAN, no desmantelarlo, dijo Cuellar.

LAREDO, TX.- El congresista demócrata por el distrito 28 de Texas, Henry Cuellar, responde a la notificación de la Administración Trump que indica su intento a empezar las negociaciones comerciales con el Canadá y México:

“El día de hoy, la Administración indicó su intento a empezar las negociaciones comerciales norteamericanos. Me da gusto ver que, por fin, la Administración está de acuerdo conmigo y reconoce que la mejor opción es actualizar el TLCAN, no desmantelarlo.

El TLCAN ha sido un tremendo éxito para Texas y para todo Estados Unidos. El comercio generado por TLCAN apoya a más de 1,5 millones de empleos en Texas.

“Espero que la Administración intente negociar con buena fe con nuestros socios, el Canadá y México. Tenemos la oportunidad de modernizar el tratado para el Siglo XXI, tomando nota del trabajo que hicimos para el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica” (TPP, por sus siglas en inglés).

“Durante mi tiempo en el Congreso, he escuchado tanto a los líderes como los propietarios de negocios de ambos lados de la frontera. Me reúno con los oficiales que administran nuestros puertos de entrada, como el de mi ciudad natal de Laredo, Texas, para saber cuáles son sus necesidades. He trabajado con mis colegas, incluso republicanos como el senador John Cornyn y el congresista Kevin Brady, para defender al TLCAN y preparar para una renegociación del acuerdo”, señaló Cuellar.

“Si la Administración de Trump es sincera, estoy más que listo para trabajar con ellos para forjar un acuerdo que incrementará los empleos estadounidenses”, finalizó.