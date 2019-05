Satélites de Elon Musk arruinarían la observación espacial

CIUDAD DE MÉXICO.-Como mencionamos hace unos días, Space X, la empresa aeroespacial de Elon Musk, liberó los primeros 60 satélites Starlink con los que pretende llevar internet a las zonas donde dicha tecnología es rudimentaria o ajena. Si bien sus inteciones podrían ser catalogadas como buenas; la comunidad científica no lo ha tomado de buena manera.

Astrónomos han señalado que en el futuro podría arruinarse la observación espacial, pues al estar en una órbita baja (alrededor de 550 kilómetros de la superficie), sumando al brillo de sus páneles solares y que serán alrededor de 12 mil aparatos; estos serán más notorios que las estrellas, mismas que apenas juntan unas 9 mil en el firmamento; según palabras del científico Alex Parker.

I know people are excited about those images of the train of SpaceX Starlink satellites, but it gives me pause.

They’re bright, and there are going to be a lot of them.

If SpaceX launches all 12,000, they will outnumber stars visible to the naked eye.

