SAT eliminará en 2018 semáforos fiscales de aeropuertos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) eliminará en 2018 los semáforos fiscales de los aeropuertos de la T1 del AICM, Cancún, Los Cabos, Monterrey y Guadalajara, al ser los 5 principales aeródromos del país que cubren el 90 por ciento de los pasajeros.

El pasado 4 de abril, el SAT anunció la eliminación de los semáforos fiscales y Declaración “en papel” en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); fue el primer aeropuerto de los 65 internacionales que existen en el país donde se implementó el Nuevo Modelo de Atención a Pasajeros.

Gerardo Suárez, Administrador Central de Operación Aduanera del SAT, estimó que la eliminación del semáforo fiscal y Declaración quedarán eliminados en el resto de los aeropuertos en 2019, ya que en algunos casos se necesita hacer obra civil.

Suárez indicó que en 2012 y 2013, posterior a un diagnóstico que el SAT hizo respecto a la atención de pasajeros en aeropuertos, la autoridad se percató que el semáforo de manera aleatoria no estaba dando los resultados que se estaban buscando.

“Al final como el semáforo verde o rojo era un volado, no estábamos revisando o focalizando los recursos hacia las personas que nosotros deberíamos estar revisando, las personas que podríamos o no considerar o no de riesgo. Es así como se implementa este nuevo modelo de atención a pasajeros donde el objetivo es facilitar la llegada al pasajero, a las familia que sólo traen maletas o recuerdos de su viaje, esos pasajeros son los que no consideramos de riesgo”, comentó.