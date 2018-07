Santos mantiene intacta la corona

TORREÓN.- El campeón Santos casi era sorprendido en casa, pero despertó en la segunda parte y finalmente mantiene intacta la corona en su primer compromiso del Apertura 2018, al vencer 2-1 a Lobos BUAP. Los tres goles tuvieron sabor sudamericano, ya que por los locales anotaron los uruguayos Brian Lozano y Jonathan Rodríguez, mientras que por los visitantes lo hizo el chileno Bryan Rabello.

Los laguneros, que inician la defensa de su título, se vieron contra la pared muy temprano. Lobos saltó al campo decidido a aprovechar los primeros minutos para abrir el marcador.

Santos presentó solo un refuerzo en el cuadro titular: el argentino Hugo Nervo, tras la partida de Carlos Izquierdoz y Néstor Araujo al extranjero. De pronto la última zona del equipo se vio desprotegida y por lo menos hoy Nervo respondió a las exigencias ofensivas del rival.

Lobos, por su parte, renovó casi en su totalidad el plantel. Ocho caras nuevas integraron el cuadro inicial, empezando por el portero José Antonio Rodríguez. Solamente Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Luis Olascoaga y el ecuatoriano Jordan Sierra repiten en el torneo. No obstante, los poblanos tuvieron un buen funcionamiento y al minuto 8 abrieron el marcador. Un zurdazo de Rabello fuera del área sorprendió al novel portero Carlos Acevedo, de 22 años. Lo agarraron distraído y no pudo reaccionar a tiempo.

A Santos le costó agarrar un buen ritmo de partido, en tanto que Lobos jugó mejor los primeros 30 minutos, con un remate desde fuera del área de Mauro Lainez y otro de Michael Orozco, quien no pudo prender bien la pelota y la voló.

Los laguneros empezaron a despertar, aunque de repente sufrieron por algún contragolpe del contrario. Julio Furch al 35’ hizo una combinación entrando cerca del área y sacó un disparo pegado a un poste. Sin embargo, los poblanos al 40’ pudieron haber aumentado el marcador, pero Acevedo tapó el remate de Colin Kazim Richards.

Los últimos 5 minutos fueron de Santos. Gerardo Alcoba desperdició un centro y mandó su cabezazo muy desviado estando en el área. Luego el charrúa Brian Lozano disparó y la zaga al querer desviar mandó a un palo. Un autogol habría sido fatal para Lobos, que estaba teniendo una buena presentación.

Santos se fue en desventaja al descanso, pero regresó motivado al campo acompañado por un gol de vestidor. Al primer minuto Lozano recibió un centro que remató de volea; Orozco al buscar desviar la bola con la testa ayudó a meterla por el poste izquierdo del portero, pero la anotación se la dieron al uruguayo.

El campeón iba de menos a más, ya mejor ubicado en el campo; tocaba con intención de hacer otro tanto y lo encontró, ayudado otra vez por Lobos al 56’. Orozco tuvo otra vez mala fortuna, ya que con un balón que prolongó con la cabeza por la banda izquierda habilitó a Jonathan Rodríguez, quien a velocidad se llevó a ‘Maza’, entró al área y cruzó a Toño Rodríguez.

El cierre del encuentro fue más disputado. Los universitarios lucharon por encontrar el empate, aunque con embates desorganizados, más producto de la desesperación que de un buen toque de balón. Santos, por su parte, se dio por bien servido con el 2-1 y ya no hizo mucho por marcar otra anotación.