Santiago Nieto desiste de impugnación, permitirá que lo remuevan

El ex funcionario señaló que existieron vicios jurídicos como que no fuera llamado a un procedimiento. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- En una carta al Senado de la República, el ex fiscal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), retiró su impugnación contra su remoción.

Según Nieto Castillo la decisión la tomó luego de considerar que no existen condiciones para retomar su trabajo en libertad, debido a la “polarización política”, y a las dudas que pesar sobre él, específicamente de dos entidades políticas, PRI y PVEM.

Si bien el ex funcionario señaló que existieron vicios jurídicos como que no fuera llamado a un procedimiento; además de que el sub procurador jurídico de asuntos internacionales, quien llevó a cabo su destitución, no tiene competencia para hacerlo en virtud de que la naturaleza jurídica de la fiscalía cambio en 2014.

Además indicó que nunca se le informaron “las razones de mi remoción, en razón de la vaguedad del propio escrito”.

Con este escrito, el ex fiscal renuncia a que se le vuelva a instalar en su puesto, pero no claudica a su objetivo de que se califique jurídicamente la ilegalidad de su destitución.

“En casos como el que nos ocupa, no son importantes las personas, sino las instituciones”, dijo.

El lunes 23 de octubre, Nieto Castillo envió una carta a la Mesa Directiva del Senado de la República en la que denunció irregularidades en su destitución y en la que solicitaba que la Cámara Alta se pronunciara para objetar o no la decisión tomada por el encargado del despacho en la PGR, Alberto Elías Beltrán.