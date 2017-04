Sancionan a empresas por falta de trampas para grasa

El dinero recaudado por multas no es suficiente para reparar los daños que se provocan al alcantarillado

NUEVO LAREDO, TAM.- Un promedio de 20 a 30 empresas de los diferentes rubros, han sido sancionadas por no contar con sus trampas para grasas, debidamente funcionando, o incluso por verter directamente aceites o grasas a las alcantarillas, causando grandes problemas al sistema de alcantarillado.

“En estas situaciones y ya cuando no atienden nuestras primeras advertencias, se aplican sanciones desde 10 mil pesos en adelante, cabe aclarar y puntualizar que aunque las empresas paguen estas cantidades, no sirve en lo mínimo para reparar el daño que causan en los drenajes y alcantarillas, es por lo que preferimos realizar talleres de concientización y evitar esas acciones”, explicó Rodolfo González Morales gerente general de la COMAPA en Nuevo Laredo.

González Morales, puntualizó que la idea no es precisamente aplicar multas y recaudar ese dinero, que insistió no es suficiente para reparar los daños que se provocan al verter las grasas y aceites a un sistema de alcantarillado, ya que afectan a todo el sector donde este la empresa, y no se habla de un metro, sino de cientos de metros de drenaje.

“Nos hemos dado cuenta que por muchos año no se ha manejado el tema de las trampas de grases, incluso sabemos que ya hay nuevas empresas, nuevas tecnologías, para combatir esta problemática, ahora hay incluso el manejo de bacterias para la eliminación de grasas, y es por eso que acercamos a los empresarios estos talleres”, comentó.

Para finalizar Rodolfo González, puntualizó que seguirán atentos a esta problemática, y no quitaran el dedo del renglón, trabajando de manera conjunta y haciendo equipo con los empresarios, y poder combatir esa problemática.