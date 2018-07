Sam Smith inicia su noche mágica en el Palacio de los Deportes

El cantante británico ofrece hoy su concierto para presentar su segundo disco ‘The Thrill of It All’.

CIUDAD DE MÉXICO.-Sam Smith inició su concierto en Ciudad de México como parte de la gira The Thrill of It All en el Palacio de los Deportes.

Entre ovaciones y gritos de emoción, el intérprete apareció en el escenario para comenzar a tocar los éxitos que lo han mantenido en el gusto del público como “Too Good At Goodbyes”.

México se le entrega a @samsmithworld y el Palacio de los Deportes vibra con su música. @Funcion_Exc pic.twitter.com/8jgcaBfaxG — Rodol Mon (@El_Rodol) July 28, 2018

Los asistentes son los encargados de poner el ambiente romántico, pues durante algunas canciones encienden las luces de sus celulares mientras corean los versos de los temas.

Se espera que a lo largo del concierto se lleve a cabo una dinámica organizada por un club de fans en el que con ayuda de la linterna de los celulares formen un gran arcoíris después de la canción “Midnight train”.

Me causa mucha emoción que este es el recuerdo que más se ve fuera del Palacio de los deportes para ver a @samsmithworld pic.twitter.com/Py2y0pxOZ6 — Omar Ramos (@orramos) July 28, 2018

​

Fuente: Milenio