Salvar vidas, ‘obligación’ de héroes

NUEVO LAREDO, TAM.- Regularmente quienes ingresan al H Cuerpo de Bomberos, lo hacen como voluntarios porque sienten en su interior el llamado para pertenecer a dicha corporación.

Con la experiencia que adquieren como voluntarios y la capacitación que reciben, pasan a formar parte de Bomberos, ya con la preparación suficiente para atender eventualidades, como incendios, ahogados, choques con prensados.

Dos elementos de dicha corporación en Nuevo Laredo, recientemente vivieron un incidente en las aguas del Río Bravo, la prontitud en su respuesta salvó la vida de una menor y de una mujer que pretendiendo salvarla, también estuvo a punto de morir ahogada.

Hugo Humberto Garza Escobedo, tiene 26 años de edad y apenas 3 de pertenecer al H Cuerpo de Bomberos en Nuevo Laredo, ingresó como voluntario porque siempre ha ayudado a quienes se encuentran en dificultades.

“La experiencia que uno va adquiriendo en Bomberos, le permite conocer incidentes como choques, incendios, ahogados en el río o albercas, pero desde luego buscando que siempre el apoyo que se brinda culmine salvando una vida, aunque desafortunadamente no siempre se corre con la misma suerte”, afirmó Garza Escobedo.

El día de la Coneja, a orillas del Río Bravo, se encontraba junto a un compañero, cuando de improviso escucharon gritos de auxilio, de inmediato se introdujo a las aguas del río buscando auxiliar a una niña de 11 años que salía y se volvía a hundir.

El agua casi lo cubrió por completo, la niña pateaba con fuerza, hasta que tomándola la saco a la superficie dándosela a un paramédico.

“El le checo los signos vitales, encontrando que la menor se encontraba sana y salva, solamente había sido el susto pero pudo pasar a mayores, fue entonces cuando recordé que hace 3 meses nos ofrecieron un curso de rescate acuático, ahí pude comprobar que las técnicas de búsqueda y rescate que nos enseñaron sirvieron mucho salvando a esa niña”, añadió.

La ciudadanía muchas veces no atiende las recomendaciones, si dicen no se metan al río, pues no se deben meter, los padres también deben estar atentos de sus hijos, concluyó.

Homero Hernández García, cuenta con 35 años de edad, es originario de Panuco Veracruz, pero tiene ya 16 años como Bombero siempre en Nuevo Laredo.

“Además del deseo de ser bombero, creo que también me lo inculcaron mis tíos que fueron bomberos aquí en Nuevo Laredo, primero como todos entre de voluntario, ahora ya soy maquinista, pero eso no impide hacer rescates porque tengo la suficiente preparación para hacerlo, tal y como sucedió el día de la Coneja, cuando mi compañero salvó a la menor y yo a la mujer que pretendía rescatarla”, dijo Hernández García.

Ese día tal y como dijo su compañero, estaban a la orilla del río, cuando al escuchar los gritos solicitando auxilio, su compañero corrió de inmediato a rescatar a la menor.

Hernández García, tuvo que intervenir al observar que una mujer que también buscaba rescatar a la menor, corría peligro dentro de las aguas del río.

“He participado en diversos incidentes, electrocutados, choques en los cuales hay utilizar las pinzas de la vida, estos incidentes en el río y albercas podrían disminuir si los padres de familia fueran más responsables con sus hijos, o al menos que los enseñen a nadar para que así el peligro que corran sean menor”, concluyó.

Ahí los dejamos, entre las bromas de sus compañeros, es cierto no han recibido ningún reconocimiento, saben que es parte de su labor, solo esperan tener la suficiente preparación y capacidad para seguir ofreciendo el apoyo a la ciudadanía.