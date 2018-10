Salvar a su madre, lo lleva a estudiar medicina

NUEVO LAREDO TAM.- La frase del doctor, Jesús Torres García siempre ha sido “No hay cansancio, no hay dolor”, de esa manera todos los días empieza a atender a sus pacientes. El médico tiene su consultorio privado en Felipe de Jesús Velázquez número 10 a un costado del COBAT 01, colonia Infonavit.

Nació en la Ciudad de México en 7 de enero de 1955, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. En julio de 1982 se tituló como médico, por lo que para 1983 empezó a trabajar en una clínica particular en la Ciudad de México, como médico de guardia en el turno nocturno.

“En 1984 llegué a radicar a esta ciudad de Nuevo Laredo, y en el 85 me establecí aquí definitivamente hasta la fecha actual. Como médico particular estuve un tiempo consultando en la colonia Infonavit, y luego me conecté con un amigo en el Hospital Civil, donde cubría la guardia en las noches”, señaló.

Añadió, que al conocer a otros médicos, uno de ellos lo llamó para laborar en el Sistema DIF, donde estuvo trabajando por espacio de cuatro años, posteriormente lo invitaron a trabajar en Coca Cola, donde desempeñó el cargo como Jefe de Servicios Médicos y Seguridad Industrial, desarrollando por espacio de 19 años la medicina en ese trabajo.

Explicó que hace que aproximadamente ocho años renunció en Coca Cola, trabajando por dos años en dos Farmacias Similares, finalmente decidió instalar su propio consultorio donde atiende a sus pacientes actualmente.

“Recuerdo que cuando era pequeño mi mamá me llevó de la mano a casa de su mamá, al salir, ella venía llorando y le pregunté porqué lloraba, y me dijo acaba de morir su mamá (abuelita), y que tenía le dije, y me dijo un tumor en el estómago, y le dije que iba a estudiar medicina, para que ella no se muriera de eso”, subrayó.