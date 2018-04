Salvador Cabañas volverá a jugar futbol en equipo de Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex jugador profesional Salvador Cabañas, recordado por su etapa en América, regresará a las canchas con un equipo oaxaqueño, pero no, no se enfundará la casaca de los Alebrijes del Ascenso MX sino del Deportivo Aragón, escuadra amateur que participa en la Liga Mayor Benito Juárez de aquel estado.

Cada vez es más frecuente que algunos exfutbolistas encuentren en el balompié para aficionados un respaldo económico. Incluso en el Aragón hacen “talacha” elementos que antaño brillaron en el máximo circuito como Matías Vuoso, Andrés Chitiva, César Villaluz, Juan Carlos Mosquera, José Luis López y José Antonio Castro.

Sin embargo, ‘Chava’, quien de igual forma destacó en Jaguares de Chiapas y en la Selección de Paraguay, sólo tomará parte del citado equipo durante un encuentro amistoso a jugarse el próximo 29 de abril en el marco de los festejos por el Día del Niño. Tal cotejo se llevará a cabo en la cancha anexa del Tecnológico de Oaxaca

Luego de que el Deportivo Aragón incorporara a estas apagadas estrellas de la pelota, los aficionados han respondido de gran manera, pues diversos reportes indican que más de mil personas se dan cita domingo a domingo para ver los juegos y convivir con los futbolistas que alguna vez recibieran el mote de ídolos.